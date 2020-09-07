Жертвенность – признак малодушия или невероятной силы любви? Ответ знает психологическое реалити Супербабушка 30 выпуск от 07.09.2021 на сайте СТБ!

В этот раз участниц проекта будет поражать гостеприимство бабушки-гимнастки Светланы. Больше всего женщина обожает свою семью, но так же преданно она влюблена в художественную гимнастику и хореографию. Участница в 30 выпуске реалити Супербабушка 2021 признается, что посвятила этому изящному и грациозному виду спорта большую часть своей молодости, но была вынуждена отказаться от любимого дела в пользу военной службы мужа. Светлана заверит конкуренток, что не жалеет о своем решении, но они прочитают в ее глазах тоску по временам творчества и самореализации.

Будут ли участницы близки к истине? И неужели Светлана действительно постоянно живет ради близких, забывая о своих желаниях и потребностях? Смотрите онлайн проект Супербабушка 30 выпуск от 07.09.2021 и узнайте комментарий психолога Дмитрия Карпачева насчет этой ситуации.

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