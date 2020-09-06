Смотрите онлайн семейное реалити Супербабушка 29 выпуск от 06.09.2021 на сайте телеканала СТБ! Новая четверка участниц готова вступить в борьбу за титул супербабушки. На этой неделе вы побываете в гостях у бабушки-няни Ларисы, безумной бабушки Татьяны, бабушки-гимнастки Светланы и бабушки-порядок Наталии. Кто из участниц лучше заботится о внуках? Смотрите в 29 выпуске Супербабушка онлайн.

Первой гостей будет принимать бабушка-няня Лариса. Участнице в радость проводить время с 8-летней Соней и 5-летней Алисой. Лариса ежедневно ездит к внучкам, забирает их из школы и садика, гуляет, помогает с домашним заданием и готовит им есть. Почему бабушка взяла на себя так много обязанностей? Что о ее отношениях с внуками и дочерью скажут соперницы? Смотрите онлайн проект СТБ Супербабушка выпуск 29.

Смотрите онлайн Супербабушка 28 выпуск (эфир от 02.09.2021)