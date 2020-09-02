Беззаботная бабушка Елена в реалити Супербабушка 28 выпуск от 02.09.2021 готова открыться для своих новых подруг. Но все ли участницы смогут принять позицию Елены и понять ее? Узнайте совсем скоро!

Для соперниц Елена приготовила сюрприз: в центральном парке она вместе с молодым партнером сойдутся в страстном танго и подарят экспрессивный танец участницам шоу Супербабушка 2021. Однако не все смогут оценить такой презент. Людмила и Николаевна ракритикуют Елену за откровенный наряд и слишком сексуальное поведение. А когда они узнают, что беззаботная бабушка увлекается рунами, эзотерикой, на расстоянии держит внучку и не принимает участия в ее воспитании, то не сдержат эмоций! Как отношения Елены с семьей прокомментирует Дмитрий Карпачев?

Почему беззаботная бабушка не пустит участниц в своей дом? Какую страшную тайну скрывает Елена? И кто одержит победу в реалити? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супербабушка 28 выпуск от 02.09.2021 на сайте СТБ.

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