Смотрите онлайн семейное реалити Супербабушка 27 выпуск от 01.09.2021 на сайте телеканала СТБ! На этот раз в гости приглашает деловая бабушка Алена, которая готова рассказать соперницам о своей семье и карьере. Алена живет вместе с 12-летней внучкой Соней и стала для нее лучшей подругой. Мама девочки была вынуждена поехать в Мексику на заработки, поэтому бабушке пришлось взять на себя ее обязанности. Как соперницы отреагируют на то, что дочь Алены живет в другой стране и не планирует возвращаться? Смотрите онлайн в проекте Супербабушка выпуск 27.

Внучка деловой бабушки Алены занимается бальными танцами и уже получила много наград за призовые места. Но Людмиле, Елене и Людмиле Николаевне не понравится то, что 12-летняя Соня снимает танцевальные тик-токи и выставляет их в социальные сети. Контролирует ли Алена контент, который публикует ее внучка? Смотрите онлайн проект Супербабушка 27 выпуск.

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