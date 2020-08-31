Вы смотрите онлайн семейное реалити Супербабушка 26 выпуск от 31.08.2021 на сайте телеканала СТБ!

Участницы уже побывали в гостях у строгой бабушки-генерала Людмилы и были поражены методами воспитания конкурентки. А сегодня соперницы придут на ревизию к бабушке-хозяйке Людмиле Николаевне, которая воспитывает своих внуков в любви к природе. Удивит ли участница своим гостеприимством? Покажет шоу Супербабушка 26 выпуск.

Бабушка-хозяйка Людмила Николаевна воспитывает шестерых внуков и каждого из них приучает к сельскохозяйственным работам. И это сразу заметят другие участницы: во дворе Людмилы Николаевны молодое поколение будет хлопотать без отдыха. То будут загребать листье, то красить деревья… В этом доме работы хватает каждому! Но довольны ли такой жизнью внуки? Не пропустите откровенный разговор – смотрите онлайн проект Супербабушка 26 выпуск от 31.08.2021 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Супербабушка 25 выпуск (эфир от 30.08.2021)