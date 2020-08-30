Смотрите онлайн семейное реалити Супербабушка 25 выпуск от 30.08.2021 на сайте телеканала СТБ! На этой неделе будут бороться участницы из Харькова, и первой к себе в гости приглашает бабушка-генерал Людмила. У нее большая дружная семья: дочь, зять и двое внуков. В своем доме Людмила командир и контроллер. Она пристально проверяет домашние задания у внуков, приучает их к идеальной чистоте и режиму.

В проекте Супербабушка выпуск 25 Людмила Николаевна, Елена и Алена обратят внимание на то, что Людмила слишком контролирует внуков. 10-летний Георгий и 13-летний Илья не могут самостоятельно погулять во дворе с друзьями. Более того, бабушка проверяет их портфели и встречает из школы. Какие оценки от соперниц получит бабушка-генерал? И что Дмитрий Карпачев скажет о ее воспитательных методах? Смотрите онлайн проект Супербабушка на СТБ!

Смотрите онлайн Супербабушка 24 выпуск (эфир от 26.08.2021)