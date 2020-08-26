Вы смотрите реалити Супербабушка 24 выпуск от 26.08.2021 на сайте телеканала СТБ! Просто сейчас вы познакомитесь с семьей бабушки-дизайнера Веры и узнаете, кто получил звание лучшей бабушки недели.

Героиня сегодняшнего эпизода приветливо встретит конкуренток с внуками во дворе под домом. Бабушка-дизайнер Вера сразу продемонстрирует: ее внуки очень вежливые. Самая старшая Даша не будет перебивать взрослых и не будет капризничать, а вежливо поднимет руку, чтобы выразить свое мнение. Более того, Вера расскажет: дети обучены за собой убирать и помогать с домашними делами. Вот только весь позитив 24 выпуска реалити Супербабушка развеется как дым, когда соперницы Веры увидят условия, в которых растут дети. В двухкомнатной грязной квартире едва ли помещаются восемь человек! А тот факт, что на детей часто поднимают руку, просто шокирует бабушек. Как на замечания конкуренток отреагирует Вера? И почему в конце программы она устроит скандал съемочной группе и Дмитрию Карпачеву? Вы не можете этого пропустить – смотрите онлайн шоу Супербабушка 24 выпуск от 26.08.2021 на СТБ.

Смотрите онлайн Супербабушка 23 выпуск (эфир от 25.08.2021)