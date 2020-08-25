Смотрите онлайн психологическое реалити Супербабушка 23 выпуск от 25.08.2021 на сайте СТБ. Похвастаться своей жизнью и семьей спешит бьюти-бабушка Наталья, основавшая свою династию мастеров, которые покорно служат индустрии красоты. Сможет ли женщина занять лидерскую позицию не только в карьере, но и в построении отношений с семьей? Узнаете позже!

В 23 выпуске проекта Супербабушка другие участницы окажутся не за щедрым столом, а в парке, где их будет ждать требовательная тренер Наталья. Физические упражнения, свежий воздух и хорошее настроение положительно повлияют на женщин и подготовят их к знакомству с семьей бабушки-лидера.

Сначала конкурентки смогут пообщаться с артистической и удивительно жизнерадостной внучкой Владой, а позже – с ее мамой Дианой. Какие подробности из ее личной жизни шокируют бабушек и заставят их взглянуть на Наталью под другим углом? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн психологический проект Супербабушка 23 выпуск от 25.08.2021!

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