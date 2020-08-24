С 22 выпуска проекта Супербабушка с Дмитрием Карпачевым бабушки из Черновцов продолжают борьбу за звание лучшей! Бабушка-хипстер Елена не совсем похожа на распространенный образ идеальной бабушки. Она не будет оставаться с внуками неделями, пока родители малыша занимаются своими делами, ведь у Елены есть своя жизнь, и она старается проживать ее в кайф!

Елена живет за городом в доме, который похож на небольшой замок. Она любит выращивать растения, делать что-то своими руками и быструю езду. Бабушка-хипстер даже устроит небольшой праздник для одной из своих соперниц, узнав, что у той день рождения! Но почему Елена не любит долго сидеть со своими внуками? И какие обиды затаил ее сын? Узнайте прямо сейчас – смотрите Супербабушка 22 выпуск онлайн.

Смотрите онлайн Супербабушка 21 выпуск (эфир от 23.08.2021)