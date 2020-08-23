Смотрите онлайн проект СТБ Супербабушка 21 выпуск от 23.08.2021 на сайте телеканала СТБ! На этой неделе за главный титул будут бороться бабушка звезды Ната, бабушка-хипстер Елена, бьюти-бабушка Наталья и бабушка-дизайнер Вера. Кто окажется лучшей и получит наивысшие баллы от соперниц? Смотрите в шоу Супербабушка онлайн.

Первой гостей будет принимать Ната. Чтобы задобрить конкуренток, женщина встретит их бокалом просекко и изысканными блюдами. А на десерт пригласит в бассейн, где бабушки превратятся в детей и повеселятся от души. Самая большая гордость бабушки Наты – ее 11-летняя внучка Лиза. Девочка мечтает стать моделью и актрисой и с раннего детства уверенно идет к своей цели. Бабушка поддерживает Лизу во всех начинаниях, охотно ездит с ней на кастинги и помогает профессионально развиваться. Понравится ли бабушкам в гостях у Наты? Смотрите онлайн проект Супербабушка выпуск 21 от 23.08.2021.

Смотрите онлайн Супербабушка 20 выпуск (эфир от 19.08.2021)