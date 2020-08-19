Насыщенная неделя подходит к концу, а это значит, что в мире станет больше на еще одну супербабушку! Смотрите онлайн психологическое реалити Супербабушка 20 выпуск от 19.08.2021 на сайте СТБ, чтобы узнать, кто из четверки бабушек станет обладательницей этого почетного звания.

Перед финальной встречей экскурсию по своему быту, жизни и увлечениями проведет бабушка по вызову Ольга. Женщина считает свои отношения с детьми и внуками идеальными, ведь она не отнимает у родителей право на воспитание своих детей. В 20 выпуске конкурентки откроют для себя новую сторону Ольги, ведь ее гостеприимный прием напомнит им полноценный концерт! Какими талантами и увлечениями будет поражать бабушка-энерджайзер? И почему они на самом деле окажутся ее броней от боли? Смотрите онлайн проект Супербабушка 20 выпуск от 19.08.2021, чтобы увидеть эту феерию веселья собственными глазами, а также узнать имя победительницы на этой неделе!

Смотрите онлайн Супербабушка 19 выпуск (эфир от 18.08.2021)