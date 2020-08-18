Вы смотрите психологическое реалити Супербабушка 19 выпуск от 18.08.2021 на сайте СТБ. Бабушка-командир Виктория готова к знакомству с другими участницами и зрителями, чтобы доказать, что именно она – лучшая бабушка!

Женщина пригласит конкуренток в свою роскошную квартиру в одном из самых элитных жилых комплексов города. Это изрядно удивит участниц и вызовет у них множество вопросов. В 19 выпуске владелица хором расскажет, как ей удалось накопить на квартиру и стать независимой бизнес-леди. Однако у одной из претенденток на титул супербабушки эта история успеха не вызовет особого восторга и даже заставит усомниться в честности и порядочности бабушки-карьеристки Виктории!

Смотрите онлайн проект Супербабушка 19 выпуск от 18.08.2021 и узнайте:

— Какой участнице будут мозолить глаза успех и достижения бабушки-командира?

— Какие признания ее внуков заставят замереть в недоумении всех женщин?

— Станет ли реалити Супербабушка еще одним успешным проектом Виктории?

Смотрите онлайн Супербабушка 18 выпуск (эфир от 17.08.2021)