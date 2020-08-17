Не пропустите и смотрите психологическое реалити Супербабушка 18 выпуск от 17.08.2021 на сайте СТБ, ведь вас ждет знакомство со сказочной бабушкой Инной. Женщина уверена, что ее сказки – незаменимая и важная составляющая воспитания внуков. Именно с помощью поучительных историй дети могут научиться порядочности, честности, умению отстаивать собственное мнение и сохранять веру в сказку даже в самые сложные моменты жизни. Оценят ли такой творческий педагогический подход Инны ее конкурентки? Узнаете ответ в 18 выпуске проекта Супербабушка 2021 через считанные секунды!

После длительных разговоров о действенности сказкотерапии участницы наконец смогут пообщаться с внуками бабушки-сказочницы, чтобы проверить, насколько эффективен ее метод. Женщины будут ожидать встречи с коммуникабельными, раскованными и веселыми мальчиками, которые будут отличаться от сверстников уверенностью в себе и жизнерадостностью. Но оправдаются ли их ожидания? Смотрите онлайн проект Супербабушка 18 выпуск от 17.08.2021 и станьте свидетелем этого решающего момента.

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