Новую неделю начинать гораздо приятнее, ведь ее сопровождает знакомство с четверкой нестандартных бабушек, которые готовы разрушать стереотипы о возрасте, воспитании внуков и жизни на пенсии. Смотрите онлайн психологическое реалити Супербабушка 17 выпуск от 16.08.2021 на сайте СТБ, чтобы не пропустить эту феерию!

На этой неделе будут соревноваться:

— современная бабушка Галина;

— сказочная бабушка Инна;

— бабушка-карьеристка Виктория;

— бабушка по вызову Ольга.

Кто сможет приятно удивить своими уникальными методами воспитания и образом жизни других участниц и психолога проекта Супербабушка 2021 Дмитрия Карпачева? Это вы узнаете позже, а сейчас мы познакомимся с претенденткой на титул супербабушки, которая гостеприимно откроет свои двери первой.

Галина – бабушка, которой немного за 20, а среди ее основных интересов: приключения, процедуры омоложения, шопинг и посиделки с подругами. Свои отношения с родными она называет идеальными, однако после разговора с внуком Галины участницы заметят обратное. Какие откровенные признания парня удивят бабушек-конкуренток? Смотрите онлайн проект Супербабушка 17 выпуск от 16.08.2021 и станьте свидетелем этой напряженной беседы.

Смотрите онлайн Супербабушка 16 выпуск (эфир от 12.08.2021)