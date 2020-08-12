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Но перед этим участницы проекта придут в гости к, пожалуй, самой необычной бабушке из этой четверки. Творческая Инна когда-то бросила скучную работу в банке и посвятила себя рукоделию и результаты своего труда продемонстрировала конкуренткам. Участницам реалити Супербабушка 2021 не очень понравилось то, что делает Инна своими руками, но они были просто в восторге от ее очаровательной внучки 5-летней Моники. Однако мама девочки Владислава рассказала бабушкам, что Инна редко проводит время с внучкой, а иногда и вовсе отказывается с ней посидеть. Почему Инна так отдалилась от детей и Моники? Это вы узнаете прямо сейчас в психологическом реалити Супербабушка 1 сезон 16 выпуск от 12.08.2021 на сайте СТБ.

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