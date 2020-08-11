В психологическом реалити Супербабушка 15 выпуск от 11.08.2021 подтвердить свои права на получение главного титула сможет бабушка-интеллектуалка Татьяна. Она убеждена, что ее педагогические принципы помогают воспитать успешную личность, которая способна вести за собой людей.

Знакомство с жизнью героини 15 выпуска проекта Супербабушка начнется не с экскурсии по ее квартире, а с информации о различных достижениях в сфере журналистики и психологии. Долгие и детальные разговоры об успехах Татьяны окажутся следствием строгого воспитания в семье военного. Неужели именно так опытная и мудрая женщина компенсирует недостаток родительского внимания и похвалы? Дождитесь комментария Дмитрия Карпачева на этот счет!

Смотрите онлайн проект Супербабушка 15 выпуск от 11.08.2021 на сайте СТБ и узнайте:

– Продемонстрирует ли внучка Татьяны лидерские качества во время знакомства с участниками?

– Почему она живет с детства с бабушкой, а не с родителями?

– Какой откровенный разговор доведет до слез Татьяну?

Смотрите онлайн Супербабушка 14 выпуск (эфир от 10.08.2021)