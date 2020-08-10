Вы смотрите психологическое реалити Супербабушка 1 сезон 14 выпуск от 10.08.2021. На этой неделе зрители уже познакомились с бабушкой в тренде Людмилой и узнали историю ее внучки, которая довела до слез всех участниц проекта. Настало время героиням реалити прийти в гости к учительнице Инне, которая воспитывает двух внуков – 6-летнего Сережу и 9-месячную Полину.

Инне 45 лет, и она преподавательница начальных классов, чьи ученики просто души не чают в своем педагоге. Женщина очень гордится, что успевает воспитывать как юных школьников, так и собственных внуков. К тому же Инна очень лояльна к Сереже, в отличие от его родителей, которые держат ребенка чуть ли не в казарменной строгости. Не окажет ли это негативное влияние на психику Сережи? На этот вопрос ответит эксперт Дмитрий Карпачев в проекте Супербабушка 1 сезон 14 выпуск от 10.08.2021 прямо сейчас.

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