Новая четверка различных бабушек готова к знакомству со зрителями психологического реалити Супербабушка 13 выпуск от 09.08.2021 на сайте СТБ! Первая встреча этих леди напомнит титаническую битву, ведь их кардинально разные подходы к воспитанию станут причиной горячей полемики.

Так, бабушка-интеллектуалка Татьяна воспитывает свою внучку в духе академизма, а в отличие от нее бабушка в тренде Людмила чувствует себя сверстницей своей внучки-тинейджера. К этому педагогическому дискурсу присоединится следующая участница проекта Супербабушка 2021, независимая бабушка Инна. Она убеждена: свобода выбора – основной принцип, благодаря которому можно воспитать незакомплексованную личность. Четвертая бабушка-учительница Инна в своем воспитании руководствуется любовью и вседозволенностью, которыми одаривает своего внука каждый день. Какой метод воспитания окажется победным? Узнаете позже!

В 13 выпуске проекта Супербабушка гостей принимать будет бабушка в тренде Людмила. Она заменяет своей внучке сверстников, ведь их досуг не ограничивается прогулкой в ​​парке. Людмила и Вероника снимают трендовые ролики в TikTok, лакомятся фастфудом и смотрят любимые видео в социальных сетях. Для бабушки и внучки такой ритм жизни идеален, но согласятся ли с этим другие участницы? Смотрите онлайн проект Супербабушка 13 выпуск от 09.08.2021 – узнайте прямо сейчас!

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