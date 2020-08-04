В психологическом реалити Супербабушка 11 выпуск от 04.08.2021 участницы приехали в гости к хозяйственной бабушке Светлане, которая еще на первой встрече покорила их своими кондитерскими изделиями.

Оказалось, что прошлое женщины было не таким сладким, как ее кулинарные произведения. Она поделилась с другими бабушками своей жизненной трагедией и рассказала, как один роковой день забрал у нее дочь, а у внуков – маму. Несмотря на невыразимую боль и растерянность, участница проекта Супербабушка 2021 смогла найти в себе внутренние силы и стала для своих внуков бабушкой, мамой и папой.

Конкурентки Светланы были поражены ее стойкостью и любовью к жизни, которую ей удалось сохранить даже после самых страшных поворотов судьбы. Но после крайне эмоциональной беседы с ее внуками изменили свое мнение. Какое откровенное признание мальчиков шокировало бабушек? И почему причину их несчастья они увидели в бабушке? Смотрите онлайн проект Супербабушка 11 выпуск от 04.08.2021 на сайте СТБ и станьте свидетелем этого острого момента!

Смотрите онлайн Супербабушка 10 выпуск (эфир от 03.08.2021)