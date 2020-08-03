Смотрите продолжение реалити Супербабушка 10 выпуск от 03.08.2021 прямо сейчас на сайте СТБ. На этот раз вы окажетесь в гостях у Оксаны – бабушки, которая считает себя главным человеком в своей семье.

У Оксаны есть 39-летняя дочь Ольга и две внучки – Вика (20 лет) и Катя (14 лет). Участница пытается сделать все для того, чтобы ее родственники ни в чем не нуждались. Оксана отдала свою двухкомнатную квартиру дочери и зятю, а контрактное обучение Вики оплачивает из собственного кармана.

При этом сама героиня проекта Супербабушка 2021 живет в селе, в старом доме с плохим ремонтом. Конкурентки Оксаны возмутились, что ее дети не помогают улучшить жилищные условия. А когда в гости к Оксане пришла ее дочь Ольга и младшая внучка, то все участницы реалити узнали страшную тайну ее семьи. Что все это время скрывала Ольга от собственной матери? Это вы узнаете в проекте Супербабушка 10 выпуск от 03.08.2021 прямо сейчас.

Смотрите онлайн Супербабушка 9 выпуск (эфир от 02.08.2021)