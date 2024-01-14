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Video: Супербабуся 2 сезон 19 выпуск - смотреть онлайн эфир от 14.01.2024

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 19 выпуск от 14.01.2024. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супербабуся 2 сезон 19 выпуск эфир от 14.01.2024 на СТБ
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Смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 19 выпуск от 14.01.2024, чтобы узнать про самореализацию и методы воспитания третьей участницы шоу.

Бабушка-бизнесвумен Татьяна основала сеть учебных заведений для детей и посвятила работе всю себя. Своих соперниц участница шоу Супербабуся сразу пригласила в начальную школу, чтобы они оценили ее детище. Но придирчивые бабушки строго раскритиковали самореализацию соперницы. Какие недопустимые ошибки Татьяны они увидели? Какой ценой бизнесвумен смогла добиться успеха? И почему она живет с мужем в разных городах? Смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон от 14.01.2024 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 18 выпуск (эфир от 14.01.2024)

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