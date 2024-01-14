Випуск 19 | 14.01.2024 | Сезон 2

Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 19 випуск від 14.01.2024, щоб дізнатися про самореалізацію та методи виховання третьої учасниці шоу.

Бабуся-бізнесвумен Тетяна заснувала мережу освітніх закладів для дітей та присвятила роботі всю себе. Своїх суперниць учасниця шоу Супербабуся відразу запросила до початкової школи, щоб вони оцінили її дітище. Проте прискіпливі бабусі суворо розкритикували самореалізацію суперниці. Які неприпустимі помилки Тетяни вони побачили? Якою ціною бізнесвумен змогла досягти успіху? І чому вона живе із чоловіком у різних містах? Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон від 14.01.2024 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 18 випуск (ефір від 14.01.2024)