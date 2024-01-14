Выпуск 18 | 14.01.2024 | Сезон 2

Смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 18 выпуск от 14.01.2024 на сайте СТБ! Второй гостей будет встречать бабушка-хозяйка Мария. Героине 66 лет, и у нее есть двое детей и твое внуков. Мария Федоровна пенсионерка, но продолжает работать медсестрой в спортивной школе. Своим соперницам героиня проекта Супербабуся сезон 2 признается, что очень любит готовить. Чтобы проявить свое гостеприимство, Мария встретит бабушек с хлебом, солью и дерунами. Как соперницы отреагируют на это? Что они скажут о хозяйственности и самореализации Марии? И какими признаниями внука будут просто шокированы? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 18 выпуск.

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 17 выпуск (эфир от 14.01.2024)