Випуск 18 | 14.01.2024 | Сезон 2

Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 18 випуск від 14.01.2024 на сайті СТБ! Другою гостей зустрічатиме бабуся-господиня Марія. Героїні 66 років, і в неї є двоє дітей і твоє онуків. Марія Федорівна пенсіонерка, проте продовжує працювати медсестрою в спортивній школі. Своїм суперницям героїня проєкту Супербабуся сезон 2 зізнається, що дуже любить готувати. Щоб виявити свою гостинність, Марія зустріне бабусь з хлібом, сіллю та дерунами. Як суперниці відреагують на це? Що вони скажуть про хазяйновитість і самореалізацію Марії? І яким зізнання онука будуть просто шоковані? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 18 випуск.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 17 випуск (ефір від 14.01.2024)