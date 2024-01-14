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Video: Супербабуся 2 сезон 18 выпуск - смотреть онлайн эфир от 14.01.2024

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 18 выпуск от 14.01.2024. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супербабуся 2 сезон 18 выпуск эфир от 14.01.2024 на СТБ
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Випуск 18 | 14.01.2024 | Сезон 2

Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 18 випуск від 14.01.2024 на сайті СТБ! Другою гостей зустрічатиме бабуся-господиня Марія. Героїні 66 років, і в неї є двоє дітей і твоє онуків. Марія Федорівна пенсіонерка, проте продовжує працювати медсестрою в спортивній школі. Своїм суперницям героїня проєкту Супербабуся сезон 2 зізнається, що дуже любить готувати. Щоб виявити свою гостинність, Марія зустріне бабусь з хлібом, сіллю та дерунами. Як суперниці відреагують на це? Що вони скажуть про хазяйновитість і самореалізацію Марії? І яким зізнання онука будуть просто шоковані? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 18 випуск.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 17 випуск (ефір від 14.01.2024)

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