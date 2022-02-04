«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 05.02.2022
04.02.2022
5 лютого о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебриті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник повідомлять про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться секретами Олексія Тритенка та Колі Серги, а також розкриють, хто із зірок ― справжні трудоголіки, а хто був або залишається маминими синочками. Докладніше читайте в матеріалі.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 05.02.2022
Більше на тему: «Холостяк-12»: відома дата старту головної романтичної прем’єри весни
У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 5 лютого 2022 року ви дізнаєтесь:
- Український актор Олексій Тритенко на прогулянці з журналістом СТБ розкриє подробиці свого життя та кар’єри.
- Шоумен Коля Серга, один із найбільш самобутніх випускників «Фабрики» та ведучий тревел-шоу, розкаже правду про своє життя в рубриці «Було/Не було». На глядачів чекає яскравий, сміливий випуск із гумором.
- Артисти брати Болдвіни ― що відомо про акторів, їхні сім’ї та династію.
- Фільм про зірок-трудоголіків, які працюють нонстоп. Хто працює на свята і віддає перевагу роботі перед сім’єю та особистим життям ― Бейонсе, Макс Барських та ін.
- «Трагічні паралелі» ― фільм про акторів, які повторили долі своїх екранних персонажів. У такі ситуації потрапляли як українські, так і зарубіжні артисти.
- Випуск про артистів ― маминих синочків. Якими знаменитості були в дитинстві та юності, і хто досі таким лишився.
Більше на тему: Український Джонні Депп у серіалі «Слід» на СТБ
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc3RhcnRydXRoIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=