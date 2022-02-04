5 лютого о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебриті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник повідомлять про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться секретами Олексія Тритенка та Колі Серги, а також розкриють, хто із зірок ― справжні трудоголіки, а хто був або залишається маминими синочками. Докладніше читайте в матеріалі.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 05.02.2022 Неймовірна правда про зірок випуск від 05.02.2022: які події у світі шоу-бізнесу відбулися останнім часом, а також які таємниці про своє життя розкриє Олексій Третенко, Коля Серга, Брати Болдуїн, Макс Барських та Бейонсе.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 5 лютого 2022 року ви дізнаєтесь:

Український актор Олексій Тритенко на прогулянці з журналістом СТБ розкриє подробиці свого життя та кар’єри.

Шоумен Коля Серга, один із найбільш самобутніх випускників «Фабрики» та ведучий тревел-шоу, розкаже правду про своє життя в рубриці «Було/Не було». На глядачів чекає яскравий, сміливий випуск із гумором.

Артисти брати Болдвіни ― що відомо про акторів, їхні сім’ї та династію.

Фільм про зірок-трудоголіків, які працюють нонстоп. Хто працює на свята і віддає перевагу роботі перед сім’єю та особистим життям ― Бейонсе, Макс Барських та ін.

«Трагічні паралелі» ― фільм про акторів, які повторили долі своїх екранних персонажів. У такі ситуації потрапляли як українські, так і зарубіжні артисти.

Випуск про артистів ― маминих синочків. Якими знаменитості були в дитинстві та юності, і хто досі таким лишився.

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