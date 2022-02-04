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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 05.02.2022

04.02.2022

5 февраля в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, поделятся секретами  Алексея Тритенко и Коли Серги, а также раскроют, кто из звезд ― настоящие трудоголики, а кто был или остается маменькиными сынками. Детали читайте в материале.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 05.02.2022

Неймовірна правда про зірок выпуск від 05.02.2022: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли в последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Алексей Третенко, Коля Серга, Братья Болдуин, Макс Барских и Бейонсе.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 5 февраля 2022 года вы узнаете:

  • Украинский актер Алексей Тритенко на прогулке с журналистом СТБ раскроет подробности о своей жизни и карьере.
  • Шоумен Коля Серга, один из самых самобытных выпускников «Фабрики» и ведущий тревел-шоу, расскажет правду о своей жизни в рубрике «Было/Не было». Зрителей ожидает яркий, смелый выпуск с юмором. 
  • Артисты братья Болдуин ― что известно об актерах, их семьях и династии.
  • Фильм о звездах-трудоголиках, которые работают нон-стоп. Кто работает на праздники и предпочитает работу семье и личной жизни ― Бейонсе, Макс Барских и другие.
  • «Трагические параллели» ― фильм об актерах, которые повторили судьбы своих экранных персонажей. В подобные ситуации попадали как украинские, так и зарубежные артисты.
  • Выпуск об артистах ― маменькиных сынках. Какими знаменитости были в детстве и юности, и кто до сих пор таким остался.

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