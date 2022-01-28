29 січня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебриті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник повідомлять про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться секретами Потапа та EL Кравчука, розкриють сімейні секрети знаменитостей та емоційні зізнання зіркових мам. Докладніше читайте в матеріалі.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 29.01.2022 Неймовірна правда про зірок випуск від 29.01.2022: які події у світі шоу-бізнесу відбулися останнім часом, а також які таємниці про своє життя розкриє Потап, EL Кравчук та Меріл Стріп

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 29 січня 2022 року ви дізнаєтесь:

Знаменитий продюсер та співак Потап зіграє у гру «Було/Не було» і відповість на найкаверзніші запитання про те, що в його житті було, а чого не було.

У новій рубриці «Неймовірної правди про зірок» ― «Закулісся» ― наш журналіст покаже залаштунки заходів. Цього разу їдемо на прем’єрний показ одного з фільмів, які вийшли в січні 2022 року, щоб дізнатися найсвіжіші новини про наших зірок. Їм доведеться відповідати на каверзні запитання та коментувати останні події зі свого життя.

EL Кравчук погодився на прогулянку з журналістом, де вибрав блок запитань на одну із трьох тем та відверто розповів про себе.

Свекрухи та зірки – які стосунки в сім’ях, чи є конфлікти, неприйняття та як було знайдено порозуміння. Сюжет присвячений і зірковим свекрухам, і свекрухам зірок.

Що ми знаємо про Меріл Стріп ― життя, кар’єра, шлях до успіху знаменитої актриси.

У спецфільмі «Пологи» дізнаємося, що пережили зірки під час пологів, хто народжував із партнером, чи були труднощі, які були емоції, та відверті зізнання, яких раніше не чули глядачі.

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