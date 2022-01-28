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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 29.01.2022

28.01.2022

29 января в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, поделятся секретами  Потапа и EL Кравчука, раскроют семейные секреты знаменитостей и эмоциональные признания звездных мам. Детали читайте в материале.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 29.01.2022

Неймовірна правда про зірок выпуск від 29.01.2022: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли в последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Потап, EL Кравчук и Мерил Стрип

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 29 января 2022 года вы узнаете:

  • Знаменитый продюсер и певец Потап сыграет в игру «Было/Не было», и ответит на самые каверзные вопросы о том, что в его жизни было, а чего не было.
  • В новой рубрике «Неймовірної правди про зірок» ― «Закулисье» ― наш журналист покажет бэкстейдж мероприятий. В этот раз едем на премьерный показ одного из фильмов, которые вышли в январе 2022 года, чтобы узнать самые свежие новости о наших звездах. Им придется отвечать на каверзные вопросы и комментировать последние события из своей жизни.
  • EL Кравчук согласился на прогулку с журналистом, где выбрал блок вопросов на одну из трех тем и откровенно рассказал о себе. 
  • Свекрови и звезды ― какие отношения в семьях, есть ли конфликты, непринятие и как было найдено взаимопонимание. Сюжет посвящен и звездным свекровям, и свекровям звезд.
  • Что мы знаем о Мерил Стрип ― жизнь, карьера, путь к успеху знаменитой актрисы.
  • В спецфильме «Роды» узнаем, что пережили звезды во время родов, кто рожал с партнером, были ли трудности, какие были эмоции, и откровенные признания, которых раньше не слышали зрители.

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