«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 04.12.2021
03.12.2021
4 грудня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник повідомлять про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться подробицями стосунків екс-Холостяка Михайла Заливака та Анни Богдан, розкажуть про зірок, які можуть стати холостяками та холостячками через зради, і покажуть найяскравіші моменти з Холостячкою Златою Огнєвіч. Докладніше читайте в матеріалі.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 04.12.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 04.12.2021
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 4 грудня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Михайло Заливако та Анна Богдан ― які стосунки в колишнього Холостяка та його обраниці? Пара розповість у битві «М/Ж».
- ЗРАДА! Хто із зірок може стати холостяками та холостячками? У яких зіркових сім’ях селебриті попалися на зрадах і були пробачені? Чи варто прощати зради?
- Як пройшов 2 сезон «Холостячки» зі Златою Огнєвіч, і кого вона обрала у підсумку? Найяскравіші моменти сезону.
- Макс Чмерковський ― перший Холостяк на прогулянці відверто розповість про себе.
- Відомий холостяк Леонардо Ді Капріо: становлення, життєвий шлях і портрет артиста.
- Спецвипуск «Колишні»: хто зі знаменитостей відзначився гучними розлученнями з поділом майна після зразкового шлюбу?
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