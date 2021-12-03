«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 04.12.2021
03.12.2021
4 декабря в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, поделятся подробностями отношений экс-Холостяка Михаила Заливако и Анны Богдан, расскажут о звездах, которые могут стать холостяками и холостячками из-за измен, и покажут самые яркие моменты с Холостячкой Златой Огневич. Подробнее читайте в материале.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 04.12.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 04.12.2021
Больше по теме: Детские мечты Златы Огневич
В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 4 декабря 2021 года вы узнаете:
- Михаил Заливако и Анна Богдан ― какие отношения у бывшего Холостяка и его избранницы? Пара расскажет в битве «М/Ж».
- ИЗМЕНА! Кто из звезд может стать холостяками? В каких звездных семьях селебрити попались на изменах и были прощены? Стоит ли прощать измены?
- Как прошел 2 сезон «Холостячки» со Златой Огневич, и кого она выбрала в итоге? Самые яркие моменты сезона.
- Макс Чмерковский ― первый Холостяк на прогулке откровенно расскажет о себе.
- Известный холостяк Леонардо Ди Каприо: становление, жизненный путь и портрет артиста.
- Спецвыпуск «Бывшие»: кто из знаменитостей отметился громкими разводами с разделом имущества после образцового брака?
Больше по теме: Премьера сингла и видеоклипа Златы Огневич к сериалу «Кофе с кардамоном»
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc3RhcnRydXRoIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=