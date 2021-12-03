4 декабря в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, поделятся подробностями отношений экс-Холостяка Михаила Заливако и Анны Богдан, расскажут о звездах, которые могут стать холостяками и холостячками из-за измен, и покажут самые яркие моменты с Холостячкой Златой Огневич. Подробнее читайте в материале.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 04.12.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск від 04.12.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли в последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Михаил Заливака и Анна Богдан

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 04.12.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск від 04.12.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли в последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Михаил Заливака и Анна Богдан

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 4 декабря 2021 года вы узнаете:

Михаил Заливако и Анна Богдан ― какие отношения у бывшего Холостяка и его избранницы? Пара расскажет в битве «М/Ж».

ИЗМЕНА! Кто из звезд может стать холостяками? В каких звездных семьях селебрити попались на изменах и были прощены? Стоит ли прощать измены?

Как прошел 2 сезон «Холостячки» со Златой Огневич, и кого она выбрала в итоге? Самые яркие моменты сезона.

Макс Чмерковский ― первый Холостяк на прогулке откровенно расскажет о себе.

Известный холостяк Леонардо Ди Каприо: становление, жизненный путь и портрет артиста.

Спецвыпуск «Бывшие»: кто из знаменитостей отметился громкими разводами с разделом имущества после образцового брака?

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