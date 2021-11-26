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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 27.11.2021

26.11.2021

«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 27.11.2021

27 листопада о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник повідомлять про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу і поділяться подробицями скандалу через жінку та відвертою розповіддю Позитива. Сергій Танчинець пограє у гру «Було―не було» з журналістами СТБ, а в спецпроєкті можна буде дізнатися, хто із зірок застряг у боргах і хто відомий позицією чайлдфрі.  Докладніше читайте в матеріалі.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 27.11.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 27.11.2021: Які події у світі шоу-бізнесу сталися останнім часом, а також які таємниці про своє життя розкриє Позитив та Сергій Танчинець.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 27.11.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 27.11.2021: Які події у світі шоу-бізнесу сталися останнім часом, а також які таємниці про своє життя розкриє Позитив та Сергій Танчинець.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 27 листопада 2021 року ви дізнаєтеся:

  • Хто з артистів загруз у боргах, як вибирався і в кого проблеми зараз?
  • Олексій «Позитив» Завгородній на прогулянці поділиться таємницями і розповість про скандал у гурті через жінку.
  • Хто із зірок у модному тренді «чайлдфрі» ― хто не заводив і не хоче дітей.
  • Фронтмен гурту «Беz Обмежень» Сергій Танчинець пограє з журналістами у гру «Було―не було».
  • Співачка та актриса Леді Гага ― як прийшла до популярності, і що відомо про зірку нового фільму «Гуччі».
  • Фільм «Вік» ― як залишатися завжди молодою і бути щасливою у будь-якому віці: історія Шерон Стоун, Влади Литовченко, Дженніфер Лопес та інших.

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