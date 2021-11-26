27 ноября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, поделятся подробностями скандала из-за женщины и откровенными рассказами Позитива. Сергей Танчинец поиграет в игру «Было―не было» с журналистами СТБ, а в спецпроекте можно будет узнать, кто из звезд застрял в долгах и кто известен позицией чайлдфри. Подробнее читайте в материале.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 27.11.2021 Какие события в мире шоу-бизнеса произошли в последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Позитив и Сергей Танчинец.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 27.11.2021 Какие события в мире шоу-бизнеса произошли в последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Позитив и Сергей Танчинец.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 27 ноября 2021 года вы узнаете:

Кто из артистов погряз в долгах, как выбирался и у кого проблемы сейчас?

Алексей «Позитив» Завгородний на прогулке поделится сокровенными тайнами и расскажет о скандале в группе из-за женщины.

Кто из звезд в модном тренде «чайлдфри» ― кто не заводил и не хочет детей.

Фронтмен группы «Беz Обмежень» Сергей Танчинец поиграет с журналистами в игру «Было―не было».

Певица и актриса Леди Гага ― как пришла к популярности, и что известно о звезде нового фильма «Гуччи».

Фильм «Возраст» ― как оставаться всегда молодой и быть счастливой в любом возрасте: история Шерон Стоун, Влады Литовченко, Дженнифер Лопес и других.

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