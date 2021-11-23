Конфлікт «НеАнгелів»: Вікторія Смеюха вирішила поставити крапку

У новому випуску проєкту «Неймовірна правда про зірок» від 20.11.2021 ексучасниця гурту «НеАнгели» Вікторія Смеюха відповіла на відверті запитання щодо конфлікту з колишньою партнеркою Славою Камінською та поставила крапку в різноманітних чутках, породжених нещодавнім скандалом.

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Команда головного проєкту країни про життя селебриті розпитала співачку Віку Смеюху про непрості взаємини з колишньою колегою Славою Камінською. Вона розповіла, чому не почувалася вільною і що, на її думку, відбувалося між ними.

Нещодавно Віка опублікувала відео, на якому з’їла торт від фанатів із зображенням Слави. Камінська на це відповіла різким висловлюванням в Instagram, а відтак прокоментувала ситуацію.

«Я так не люблю цей базар-вокзал дурний. Мені здається, привід взагалі дурний. Мені здається, що команда, з якою вона розпочала свої комунікації, ― це трохи поворот не туди. Здається, там немає прихильників, немає гумору. А наші прихильники інтелектуальні», ― сказала тоді Слава.

Відтоді шанувальники гурту розділилися навпіл. А співачки згодом зізналися, що дует розпався, бо їм стало тісно разом.

Новий виток конфлікту настав після того, як Слава запостила в соцмережі кліп гурту «Ace of Base» «Happy Nation», де одна з учасниць танцює, поки інша співає. Вікторія побачила в цьому закид на свою адресу.

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«Згадується фраза, коли на сцені Слава казала: “Віко, ти що там, у конвульсіях танцюєш?” Взагалі не розумію, навіщо брехати і виставляти мене в такому світлі?!» ― каже Віка.

Діва Монро стверджує, що таке ж ставлення з боку Слави до Віки було в компаніях і Віка ще тоді мала би відповісти Славі так, щоб закрити тему назавжди.

«Коли я чула випади такого штибу в мій бік, я старалася завжди згладити ситуацію, закривати на це очі», ― відповідає Віка.

Слава ж стверджує, що за 15 років існування дуету контракт тривав тільки 5 із них і ніхто нікого не тримав.

«Як тільки Слава вийшла заміж, почалося цькування: от у них уже була сім’я, а в мене її не було. Вона мені сказала, що в мене ніколи не буде особистого життя. Мені здавалося, що так воно і буде», ― зізналася Віка.

Дівчата розповіли, що вони тричі навіть билися. Одного разу Віка запізнилася перед від’їздом на концерт, і Слава так висловилася, що вони зчепилися.

Стосовно злощасного торту Вікторія стверджує, що це був подарунок фанатів: «Вони хотіли показати, що я не сама, за мене є кому вступитися. І на цій солодкій ноті я хочу закінчити війну і покласти край невиправданим злим випадам», ― каже Віка.

Video: Конфлікт «НеАнгелів»: Вікторія Смеюха вирішила поставити крапку Віткорія Смеюха відверто розповіла про конфлікт із Славою Камінською. Конфліт НеАнгелів - через що посварилися Вікторія Смеюха та Слава Камінська

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