Конфликт «НеАнгелов»: Виктория Смеюха решила поставить точку

В новом выпуске проекта «Неймовірна правда про зірок» от 20.11.2021 экс-участница группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха ответила на откровенные вопросы о конфликте с бывшей партнершей Славой Каминской и поставила точку в различных слухах, порожденных недавним скандалом.

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Команда главного проекта страны о жизни селебрити расспросила певицу Вику Смеюху о непростых отношениях с бывшей коллегой Славой Каминской. Она рассказала, почему не чувствовала себя свободной и что, по ее мнению, происходило между певицами.

Недавно Вика опубликовала видео, где съела торт от фанатов с изображением Славы. Каминская на это ответила резким высказыванием в Instagram, а после прокомментировала ситуацию.

«Я так не люблю этот базар-вокзал глупый. Мне кажется, повод вообще глупый. Мне кажется, что команда, с которой она начала свои коммуникации, это немного поворот не туда. Кажется, там нет поклонников, нет юмора. А наши поклонники интеллектуальные», ― сказала тогда Слава.

С тех пор фанаты группы разделились пополам. А певицы сознались, что дуэт распался, потому что им стало тесно вместе.

Новый виток конфликта был, когда Слава запостила в соцсети клип группы «Ace of Base» «Happy Nation», где одна из участниц танцует, пока другая поет. Виктория увидела в этом упрек в свой адрес.

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«Вспоминается фраза, когда на сцене Слава говорила: “Вика, ты что там, в конвульсиях танцуешь?” Вообще не понимаю, зачем лгать и выставлять меня в таком свете!?» ― говорит Вика.

Дива Монро утверждает, что такое же отношение со стороны Славы к Вике было и в компаниях и Вика еще тогда должна была бы ответить Славе так, чтобы закрыть тему навсегда.

«Когда я слышала выпады такого толка в мою сторону, я старалась всегда сгладить ситуации, закрывать на это глаза», ― отвечает Вика.

Слава же утверждает, что за 15 лет существования дуэта контракт продолжался только 5 из них и никто никого не держал.

«Как только Слава вышла замуж, началась травля: вот у них уже была семья, а у меня ее не было. Она мне сказала, что у меня никогда не будет личной жизни. Мне казалось, что так и будет», ― призналась Вика.

Девушки рассказали, что они даже трижды дрались. Однажды Вика опоздала перед отъездом на концерт, и Слава так выразилась, что они сцепились.

По поводу злосчастного торта Виктория утверждает, что это был подарок фанатов: «Они хотели показать, что я не одна, за меня есть кому постоять. И на этой сладкой ноте я хочу закончить войну и поставить точку неоправданным злым выпадам», ― говорит Вика.

Video: Конфликт «НеАнгелов»: Виктория Смеюха решила поставить точку Виткория Смеюха откровенно рассказала о конфликте со Славой Каминской. Конфлит НеАнгелов - из-за чего поссорились Виктория Смеюха и Слава Каминская

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