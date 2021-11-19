20 листопада о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник повідомлять про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться подробицями про скандал між Славою Камінською та Вікторією Сміюхою, розкажуть про травесті-діву Монро та її минуле, а також назвуть знаменитостей, що вибралися з бідності. Докладніше читайте в матеріалі.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 20.11.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 13.11.2021: Які події у світі шоу-бізнесу сталися останнім часом, а також які таємниці про своє життя розкриє Слава Камілька та Вікторія Смеюха.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 20.11.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 13.11.2021: Які події у світі шоу-бізнесу сталися останнім часом, а також які таємниці про своє життя розкриє Слава Камілька та Вікторія Смеюха.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 20 листопада 2021 року ви дізнаєтеся:

Вікторія Сміюха і Слава Камінська: що відомо про стосунки співачок і про нещодавній конфлікт. Про що Камінська та Сміюха розповіли в ексклюзивних інтерв’ю?

Відома травесті-діва Монро показала себе в дитинстві та поділилася старими фото з проєктом «Неймовірна правда про зірок».

Знаменитості, яких ненавидять усі. У спецвипуску історія про Дурнєва, Собчак та інших селебриті.

Марина Боржемська відверто розповіла про себе ― до розлучення та після ― в інтерв’ю на прогулянці з журналістами СТБ.

Актор Джуд Лоу: зліт кар’єри, особисте життя і портрет чоловіка.

Які українські та зарубіжні артисти досягли всього з нічого? Хто зміг зі злиднів стати знаменитим і багатим ― у спецвипуску проєкту.

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