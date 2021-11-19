«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 20.11.2021
19.11.2021
20 листопада о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник повідомлять про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться подробицями про скандал між Славою Камінською та Вікторією Сміюхою, розкажуть про травесті-діву Монро та її минуле, а також назвуть знаменитостей, що вибралися з бідності. Докладніше читайте в матеріалі.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 20.11.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 20.11.2021
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 20 листопада 2021 року ви дізнаєтеся:
- Вікторія Сміюха і Слава Камінська: що відомо про стосунки співачок і про нещодавній конфлікт. Про що Камінська та Сміюха розповіли в ексклюзивних інтерв’ю?
- Відома травесті-діва Монро показала себе в дитинстві та поділилася старими фото з проєктом «Неймовірна правда про зірок».
- Знаменитості, яких ненавидять усі. У спецвипуску історія про Дурнєва, Собчак та інших селебриті.
- Марина Боржемська відверто розповіла про себе ― до розлучення та після ― в інтерв’ю на прогулянці з журналістами СТБ.
- Актор Джуд Лоу: зліт кар’єри, особисте життя і портрет чоловіка.
- Які українські та зарубіжні артисти досягли всього з нічого? Хто зміг зі злиднів стати знаменитим і багатим ― у спецвипуску проєкту.
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