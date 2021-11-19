«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 20.11.2021
19.11.2021
20 ноября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, поделятся подробностями о скандале между Славой Каминской и Викторией Смеюхой, расскажут про травести-диву Монро и ее прошлое, а также назовут знаменитостей, которые выбрались из нищеты. Подробнее читайте в материале.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 20.11.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 20.11.2021
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 20 ноября 2021 года вы узнаете:
- Виктория Смеюха и Слава Каминская: что известно об отношениях певиц и о недавнем конфликте. О чем Каминская и Смеюха рассказали в эксклюзивных интервью?
- Известная травести-дива Монро показала себя в детстве и поделилась старыми фото с проектом «Неймовірна правда про зірок».
- Знаменитости, которых ненавидят все. В спецвыпуске история про Дурнева, Собчак и других селебрити.
- Марина Боржемская откровенно рассказала о себе ― до развода и после — в интервью на прогулке с журналистами СТБ.
- Актер Джуд Лоу: взлет карьеры, личная жизнь и портрет мужчины.
- Какие украинские и зарубежные артисты добились всего из ничего? Кто смог из нищеты стать знаменитым и богатым ― в спецвыпуске проекта.
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