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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 20.11.2021

19.11.2021

20 ноября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, поделятся подробностями о скандале между Славой Каминской и Викторией Смеюхой, расскажут про травести-диву Монро и ее прошлое, а также назовут знаменитостей, которые выбрались из нищеты. Подробнее читайте в материале.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 20.11.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 20.11.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли в последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Слава Камилько и Виктория Смеюха.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 20.11.2021

Неймовірна правда про зірок выпуск от 20.11.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли в последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Слава Камилько и Виктория Смеюха.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 20 ноября 2021 года вы узнаете:

  • Виктория Смеюха и Слава Каминская:  что известно об отношениях певиц и о недавнем конфликте. О чем Каминская и Смеюха рассказали в эксклюзивных интервью?
  • Известная травести-дива Монро показала себя в детстве и поделилась старыми фото с проектом «Неймовірна правда про зірок».
  • Знаменитости, которых ненавидят все. В спецвыпуске история про Дурнева, Собчак и других селебрити. 
  • Марина Боржемская откровенно рассказала о себе ― до развода и после — в интервью на прогулке с журналистами СТБ.
  • Актер Джуд Лоу: взлет карьеры, личная жизнь и портрет мужчины.
  • Какие украинские и зарубежные артисты добились всего из ничего? Кто смог из нищеты стать знаменитым и богатым ― в спецвыпуске проекта.

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