«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 13.11.2021
12.11.2021
13 листопада о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться подробицями про містичні випадки в житті співачки Лами і приголомшливими фактами про ведучого «Україна має талант» Євгена Кота. А Жан Беленюк розкриє свої секрети перед журналістами. Докладніше читайте в матеріалі.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 13.11.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 13.11.2021
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 13 листопада 2021 року ви дізнаєтеся:
- Знаменитий олімпієць Жан Беленюк проведе ревізію свого авта і розкриє журналістам СТБ свої секрети.
- Ведучий проєкту «Україна має талант» Євген Кот на прогулянці відверто розповість про потрясіння і своє особисте життя.
- Відкриється таємниця, яка давно інтригує глядачів: які автівки в українських зірок, і які історії з ними пов’язані.
- Телеведучі розкажуть, які зірки зіпсували свою зовнішність пластичними операціями.
- У спецрубриці розкажуть про життя і стосунки легендарних голлівудських зірок ― Бена Аффлека та Дженніфер Лопес.
- Спецвипуск: які віщі сни бачили українські селебриті, що вони означають, і які з них здійснилися на всі 100%.
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