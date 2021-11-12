13 листопада о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться подробицями про містичні випадки в житті співачки Лами і приголомшливими фактами про ведучого «Україна має талант» Євгена Кота. А Жан Беленюк розкриє свої секрети перед журналістами. Докладніше читайте в матеріалі.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 13.11.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 13.11.2021: Які події у світі шоу-бізнесу сталися останнім часом, а також які таємниці про своє життя розкриє Євген Кіт, співачка Лама, Жан Беленюк та інші

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 13.11.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 13.11.2021: Які події у світі шоу-бізнесу сталися останнім часом, а також які таємниці про своє життя розкриє Євген Кіт, співачка Лама, Жан Беленюк та інші

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 13 листопада 2021 року ви дізнаєтеся:

Знаменитий олімпієць Жан Беленюк проведе ревізію свого авта і розкриє журналістам СТБ свої секрети.

Ведучий проєкту «Україна має талант» Євген Кот на прогулянці відверто розповість про потрясіння і своє особисте життя.

Відкриється таємниця, яка давно інтригує глядачів: які автівки в українських зірок, і які історії з ними пов’язані.

Телеведучі розкажуть, які зірки зіпсували свою зовнішність пластичними операціями.

У спецрубриці розкажуть про життя і стосунки легендарних голлівудських зірок ― Бена Аффлека та Дженніфер Лопес.

Спецвипуск: які віщі сни бачили українські селебриті, що вони означають, і які з них здійснилися на всі 100%.

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