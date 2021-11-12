13 ноября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, поделятся подробностями о мистических происшествиях в жизни певицы Ламы и о шокирующих фактах о ведущем «Україна має талант» Евгении Коте. А Жан Беленюк раскроет свои секреты перед журналистами. Подробнее читайте в материале.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 13.11.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 13.11.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Евгений Кот, певица Лама, Жан Беленюк и другие

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 13.11.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 13.11.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Евгений Кот, певица Лама, Жан Беленюк и другие

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 13 ноября 2021 года вы узнаете:

Знаменитый олимпиец Жан Беленюк проведет ревизию своей машины и раскроет журналистам СТБ свои секреты.

Ведущий проекта «Україна має талант» Евгений Кот на прогулке откровенно расскажет о потрясении и о своей личной жизни.

Откроется давно интригующая зрителей тайна ― какие авто у украинских звезд и какие истории с ними связаны.

Телеведущие расскажут, какие звезды испортили свою внешность пластическими операциями.

В спецрубрике расскажут о жизни и отношениях легендарных голливудских звезд ― Бена Аффлека и Дженнифер Лопес.

Спецвыпуск: какие вещие сны видели украинские селебрити, что они значат, и какие из них сбылись на все 100%.

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