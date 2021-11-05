6 листопада о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться подробицями з життя Амадора Лопеса та Євгена Клопотенка, повідають про селебриті, які взяли шлюб після 40 чи вже маючи дітей. Докладніше читайте в матеріалі.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 06.11.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 06.11.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Амадор Лопес, Женя Клопотенко, многие украинские селебрити, и другие знаменитости

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 06.11.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 06.11.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Амадор Лопес, Женя Клопотенко, многие украинские селебрити, и другие знаменитости

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 6 листопада 2021 року ви дізнаєтеся:

Під час прогулянки Києвом телезірка Амадор Лопес розповів, як застряг у боргах. Як він вирішував проблему і в чому ще зізнався?

Євген Клопотенко в рубриці «Моє місто» дав відверте інтерв’ю. Про що його зізнання?

Хто з українських артисток вийшов заміж після 40? Як це вплинуло на кар’єру, і чи щасливі вони?

Гурт «Мачете» ― походження, шлях до успіху і чим відомий.

Хто зі знаменитостей узяв шлюб, уже маючи дитину на руках?

Через що довелося пройти зіркам, які мають славу і гроші, заради материнства? Дивіться у спецвипуску «Пологи».

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