«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 06.11.2021
05.11.2021
6 листопада о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться подробицями з життя Амадора Лопеса та Євгена Клопотенка, повідають про селебриті, які взяли шлюб після 40 чи вже маючи дітей. Докладніше читайте в матеріалі.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 06.11.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 06.11.2021
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 6 листопада 2021 року ви дізнаєтеся:
- Під час прогулянки Києвом телезірка Амадор Лопес розповів, як застряг у боргах. Як він вирішував проблему і в чому ще зізнався?
- Євген Клопотенко в рубриці «Моє місто» дав відверте інтерв’ю. Про що його зізнання?
- Хто з українських артисток вийшов заміж після 40? Як це вплинуло на кар’єру, і чи щасливі вони?
- Гурт «Мачете» ― походження, шлях до успіху і чим відомий.
- Хто зі знаменитостей узяв шлюб, уже маючи дитину на руках?
- Через що довелося пройти зіркам, які мають славу і гроші, заради материнства? Дивіться у спецвипуску «Пологи».
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