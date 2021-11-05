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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 06.11.2021

05.11.2021

6 ноября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, поделятся подробностями из жизни Амадора Лопеса и Евгения Клопотенко, расскажут о звездах, которые вступили в брак после 40 или уже имея детей. Подробнее читайте в материале.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 06.11.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 06.11.2021: Які події у світі шоу-бізнесу сталися останнім часом, а також які таємниці про своє життя розкриє Амадор Лопес, Женя Клопотенко, багато українських селебріті та інші знаменитості.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 06.11.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 06.11.2021: Які події у світі шоу-бізнесу сталися останнім часом, а також які таємниці про своє життя розкриє Амадор Лопес, Женя Клопотенко, багато українських селебріті та інші знаменитості.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 6 ноября 2021 года вы узнаете:

  • Во время прогулки по Киеву телезвезда Амадор Лопес рассказал, как погряз в долгах. Как он решал проблему и в чем еще признался?
  • Евгений Клопотенко в рубрике «Мой город» дал откровенное интервью. О чем его признание?
  • Кто из украинских артисток вышел замуж после 40? Как это отразилось на карьере, и счастливы ли они?
  • Группа «Мачете» ― происхождение, путь к успеху и чем известна.
  • Кто из знаменитостей вступил в брак уже с ребёнком на руках?
  • Через что пришлось пройти звездам, у которых есть слава и деньги, ради материнства? Смотрите в спецвыпуске «Роды».

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