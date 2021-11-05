«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 06.11.2021
05.11.2021
6 ноября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, поделятся подробностями из жизни Амадора Лопеса и Евгения Клопотенко, расскажут о звездах, которые вступили в брак после 40 или уже имея детей. Подробнее читайте в материале.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 06.11.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 06.11.2021
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 6 ноября 2021 года вы узнаете:
- Во время прогулки по Киеву телезвезда Амадор Лопес рассказал, как погряз в долгах. Как он решал проблему и в чем еще признался?
- Евгений Клопотенко в рубрике «Мой город» дал откровенное интервью. О чем его признание?
- Кто из украинских артисток вышел замуж после 40? Как это отразилось на карьере, и счастливы ли они?
- Группа «Мачете» ― происхождение, путь к успеху и чем известна.
- Кто из знаменитостей вступил в брак уже с ребёнком на руках?
- Через что пришлось пройти звездам, у которых есть слава и деньги, ради материнства? Смотрите в спецвыпуске «Роды».
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