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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 30.10.2021

29.10.2021

30 жовтня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться подробицями про трагедію з Алеком Болдвіном та інцидент із Сергієм Міхалком, а також повідають про містичні, дивні та страшні події з життя відомих людей. Докладніше читайте в матеріалі.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 30.10.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 30.10.2021: Які події у світі шоу-бізнесу сталися останнім часом, а також які таємниці про своє життя розкриє Катерина Кухар, багато українських селебріті та інші знаменитості.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 30.10.2021

Неймовірна правда про зірок випуск від 30.10.2021: Які події у світі шоу-бізнесу сталися останнім часом, а також які таємниці про своє життя розкриє Катерина Кухар, багато українських селебріті та інші знаменитості.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 30 жовтня 2021 року ви дізнаєтеся:

  • Що сталося із зірками за останній тиждень? Алек Болдвін випадково вбив операторку на зйомках, а Сергій Міхалок побив фаната просто на сцені.
  • Як святкують Гелловін селебриті? Які містичні події сталися в житті українських зірок?
  • Катерина Кухар відверто розповість про своє життя та кар’єру в ексклюзивному інтерв’ю.
  • Хто із зірок носить імпланти? Чому селебриті вставляють їх, а потім видаляють?
  • У кого з українських зірок погані стосунки з матір’ю? Які причини конфліктів, хто зовсім не спілкується, а хто мало контактує?
  • Спецвипуск про те, хто зі знаменитостей переніс клінічну смерть. Що розповідають селебриті, та які наслідки?

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