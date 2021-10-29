«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 30.10.2021
29.10.2021
30 жовтня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться подробицями про трагедію з Алеком Болдвіном та інцидент із Сергієм Міхалком, а також повідають про містичні, дивні та страшні події з життя відомих людей. Докладніше читайте в матеріалі.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 30.10.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 30.10.2021
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 30 жовтня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Що сталося із зірками за останній тиждень? Алек Болдвін випадково вбив операторку на зйомках, а Сергій Міхалок побив фаната просто на сцені.
- Як святкують Гелловін селебриті? Які містичні події сталися в житті українських зірок?
- Катерина Кухар відверто розповість про своє життя та кар’єру в ексклюзивному інтерв’ю.
- Хто із зірок носить імпланти? Чому селебриті вставляють їх, а потім видаляють?
- У кого з українських зірок погані стосунки з матір’ю? Які причини конфліктів, хто зовсім не спілкується, а хто мало контактує?
- Спецвипуск про те, хто зі знаменитостей переніс клінічну смерть. Що розповідають селебриті, та які наслідки?
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