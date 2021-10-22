Американський актор Алек Болдвін поранив одного члена знімальної групи і вбив іншу під час знімань фільму «Іржа» поблизу Санта-Фе в Нью-Мексико.

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Як пише AP, офіційні представники шерифа округу Санта-Фе заявили, що Галину Гатчинс, операторку фільму «Іржа», і режисера Джоела Соуза було підстрелено під час знімань, які відбуваються в пустелі на південній околиці Санта-Фе.

42-річна Гатчинс була доставлена ​​повітрям до лікарні Університету Нью-Мексико, де медичний персонал констатував її смерть, повідомили в департаменті шерифа.

48-річний Соуза був доставлений машиною швидкої допомоги до регіонального медичного центру Крістуса Сент-Вінсента, де він проходить лікування від травм. Куля влучила йому в ключицю.

Виробництво фільму зупинено.

Представник Болдвіна сказав, що на знімальному майданчику стався нещасний випадок. За його словами, проблема з пропуском запалювання гвинтової рушниці з холостими патронами. Заряд без металевого снаряда не повинен був убити на помірній відстані.

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Помічник Шерифа Хуан Ріос повідомив, що детективи з’ясовують, як і який тип снаряда був випущений.

«Це розслідування залишається відкритим і активним. Жодних звинувачень з цього приводу не пред’явлено. Детективи продовжують опитувати свідків», ― заявив він.

Алек Болдвін був помічений біля поліцейського управління Санта-Фе в сльозах. Від коментарів відмовився. За словами представників і правоохоронців, 63-річний актор шкодує про трагедію і не розуміє, як це сталося.

Галина Гатчинс родом з України, виросла на радянській військовій базі за Полярним колом, закінчила Інститут журналістики Київського національного університету і працювала в британському документальному проєкті в Європі. Закінчила дворічну програму AFI Conservatory.

Останнім часом Галина Гатчинс жила в Лос-Анджелесі. Випускниця Американського інституту кіно 2015 року, вона працювала операторкою-постановницею у бойовику 2020 року «Заклятий ворог» з Джо Манганьєлло в головній ролі. У 2019 році американський кінематографіст назвав її «зіркою, що сходить».

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