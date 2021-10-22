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Алек Болдуин застрелил украинскую операторшу во время съемок нового вестерна

22.10.2021

Американский актер Алек Болдуин ранил одного члена съемочной группы и убил второго во время съемок фильма «Ржавчина» вблизи Санта-Фе в Нью-Мексико.

Как пишет AP, официальные представители шерифа округа Санта-Фе заявили, что Галина Гатчинс, оператор фильма «Ржавчина», и режиссер Джоэл Соуза были подстрелены во время съемок, которые проходят в пустыне на южной окраине Санта-Фе.

42-летняя Гатчинс была доставлена ​​по воздуху в больницу Университета Нью-Мексико, где медицинский персонал констатировал ее смерть, сообщили в департаменте шерифа.

48-летний Соуза был доставлен на машине скорой помощи в региональный медицинский центр Кристуса Сент-Винсента, где он проходит лечение от травм. Пуля попала ему в ключицу.

Производство фильма было остановлено.

Представитель Болдуина сказал, что на съемочной площадке произошел несчастный случай. По его словам, проблема с пропуском зажигания винтового ружья с холостыми патронами. Заряд без металлического снаряда не должен был убить на умеренном расстоянии.

 

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Допис, поширений Alec Baldwin (@alecbaldwininsta)

Помощник Шерифа Хуан Риос сказал, что детективы выясняют, как и какой тип снаряда был выпущен.

«Это расследование остается открытым и активным. Никаких обвинений по этому поводу не предъявлено. Детективы продолжают опрашивать свидетелей», ― заявил он.

Алек Болдуин был замечен у полицейского управления Санта-Фе в слезах. От комментариев отказался. По словам представителей и правоохранителей, 63-летний актер сожалеет о трагедии и не понимает, как это произошло.

Галина Гатчинс родом из Украины, выросла на советской военной базе за Полярным кругом, закончила Институт журналистики Киевского национального университета и работала в британском документальном проекте в Европе. Окончила двухлетнюю программу AFI Conservatory.

В последнее время Галина Гатчинс жила в Лос-Анджелесе. Выпускница Американского института кино в 2015 году, она работала оператором-постановщиком в боевике 2020 года «Заклятый враг» с Джо Манганьелло в главной роли. В 2019 году американский кинематографист назвал ее «восходящей звездой».

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