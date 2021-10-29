«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 30.10.2021
29.10.2021
30 октября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, поделятся подробностями о трагедии с Алеком Болдуином и инциденте с Сергеем Михалком, а также расскажут о мистических, странных и страшных событиях из жизни знаменитостей. Подробнее читайте в материале.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 30.10.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 30.10.2021
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 30 октября 2021 года вы узнаете:
- Что случилось со звездами за последнюю неделю? Алек Болдуин случайно убил оператора на съемках, а Сергей Михалок избил фаната прямо на сцене.
- Как празднуют Хэллоуин селебрити? Какие мистические события произошли в жизни украинских звезд?
- Екатерина Кухар откровенно расскажет о своей жизни и карьере в эксклюзивном интервью.
- Кто из звезд носит импланты? Почему селебрити их вставляют, а потом убирают?
- У кого из украинских звезд плохие отношения с матерью? Какие причины конфликтов, кто не общается вовсе, а кто мало контактирует?
- Спецвыпуск о том, кто из знаменитостей перенес клиническую смерть. Что рассказывают селебрити, и какие последствия?
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