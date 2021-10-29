30 октября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, поделятся подробностями о трагедии с Алеком Болдуином и инциденте с Сергеем Михалком, а также расскажут о мистических, странных и страшных событиях из жизни знаменитостей. Подробнее читайте в материале.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 30.10.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 23.10.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Екатерина Кухар, многие украинские селебрити, и другие знаменитости.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 30.10.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 23.10.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Екатерина Кухар, многие украинские селебрити, и другие знаменитости.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 30 октября 2021 года вы узнаете:

Что случилось со звездами за последнюю неделю? Алек Болдуин случайно убил оператора на съемках, а Сергей Михалок избил фаната прямо на сцене.

Как празднуют Хэллоуин селебрити? Какие мистические события произошли в жизни украинских звезд?

Екатерина Кухар откровенно расскажет о своей жизни и карьере в эксклюзивном интервью.

Кто из звезд носит импланты? Почему селебрити их вставляют, а потом убирают?

У кого из украинских звезд плохие отношения с матерью? Какие причины конфликтов, кто не общается вовсе, а кто мало контактирует?

Спецвыпуск о том, кто из знаменитостей перенес клиническую смерть. Что рассказывают селебрити, и какие последствия?

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