«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 23.10.2021
22.10.2021
23 жовтня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, а також поділяться подробицями про стосунки Сергія і Сніжани Бабкіних, повідають про фіктивні шлюби українських зірок і розкриють, що таїться за псевдонімами селебріті. Детальніше читайте в матеріалі.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 23.10.2021
Неймовірна правда про зірок випуск від 23.10.2021: Які події у світі шоу-бізнесу відбулися останнім часом, а також які таємниці про своє життя розкриє Наталя Могилевська, Олег Кензов, Сергій і Сніжана Бабкін, і багато інших знаменитостей.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 23.10.2021
Неймовірна правда про зірок випуск від 23.10.2021: Які події у світі шоу-бізнесу відбулися останнім часом, а також які таємниці про своє життя розкриє Наталя Могилевська, Олег Кензов, Сергій і Сніжана Бабкін, і багато інших знаменитостей.