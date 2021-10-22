23 жовтня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя знаменитостей «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, а також поділяться подробицями про стосунки Сергія і Сніжани Бабкіних, повідають про фіктивні шлюби українських зірок і розкриють, що таїться за псевдонімами селебріті. Детальніше читайте в матеріалі.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 23.10.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 23.10.2021: Які події у світі шоу-бізнесу відбулися останнім часом, а також які таємниці про своє життя розкриє Наталя Могилевська, Олег Кензов, Сергій і Сніжана Бабкін, і багато інших знаменитостей.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 23.10.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 23.10.2021: Які події у світі шоу-бізнесу відбулися останнім часом, а також які таємниці про своє життя розкриє Наталя Могилевська, Олег Кензов, Сергій і Сніжана Бабкін, і багато інших знаменитостей.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 23 жовтня 2021 року ви дізнаєтеся:

Коуч і артист Олег Кензов проведе спеціальну ревізію автівки.

Хто з українських зірок був усиновлений? Як вони дізналися про це, і що цей факт змінив у їхніх життях?

Сергій і Сніжана Бабкіни у битві «Ч/Ж» відверто розкажуть усе одне про одного і про свій шлюб.

Хто з артистів був або досі перебуває у фіктивному шлюбі? Як це стало відомо і змінило їхні життя?

Сара Джессіка Паркер ― шлях до успіху знаменитої американської актриси.

Що приховують псевдоніми зірок і як деякі з них змінили життя артистів ― дізнайтеся у фільмі «Життя під чужим ім’ям».

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