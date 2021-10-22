«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 23.10.2021
22.10.2021
23 октября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проектаНадежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, а также поделятся подробностями об отношениях Сергея и Снежаны Бабкиных, расскажут о фиктивных браках украинских звезд и раскроют, что таится за псевдонимами селебрити. Подробнее читайте в материале.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 23.10.2021
Неймовірна правда про зірок выпуск от 23.10.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Наталья Могилевская, Олег Кензов, Сергей и Снежана Бабкины, и многие другие знаменитости.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 23.10.2021
Неймовірна правда про зірок выпуск от 23.10.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Наталья Могилевская, Олег Кензов, Сергей и Снежана Бабкины, и многие другие знаменитости.