23 октября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, а также поделятся подробностями об отношениях Сергея и Снежаны Бабкиных, расскажут о фиктивных браках украинских звезд и раскроют, что таится за псевдонимами селебрити. Подробнее читайте в материале.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 23.10.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 23.10.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Наталья Могилевская, Олег Кензов, Сергей и Снежана Бабкины, и многие другие знаменитости.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 23.10.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 23.10.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Наталья Могилевская, Олег Кензов, Сергей и Снежана Бабкины, и многие другие знаменитости.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 23 октября 2021 года вы узнаете:

Коуч и артист Олег Кензов проведет специальную ревизию автомобиля.

Кто из украинских звезд был усыновлен? Как они узнали об этом, и что этот факт изменил в их жизнях?

Сергей и Снежана Бабкины в битве «М/Ж» откровенно расскажут все друг о друге и о своем браке.

Кто из артистов состоял или состоит в фиктивном браке? Как это стало известно и как изменило их жизни?

Сара Джессика Паркер ― путь к успеху знаменитой американской актрисы.

Что скрывают псевдонимы звёзд и как некоторые из них изменили жизни артистов ― узнайте в фильме «Жизнь под чужим именем».

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