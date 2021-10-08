9 жовтня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник повідають про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться подробицями про стосунки Андрія Джеджули з його колишньою дружиною і розкажуть про токсичні взаємини, в які потрапляли українські зірки. Детальніше читайте в матеріалі.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 09.10.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 09.10.2021: Які події у світі шоу-бізнесу відбулися за останній час, а також які таємниці про своє життя розкриє Андрій Джеджула, Ксенія Мішина і багато інших знаменитостей.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 9 жовтня 2021 року ви дізнаєтеся:

Хто потрапив до рейтингу найпопулярніших і найбільш бажаних холостячок України?

Андрій Джеджула для рубрики «Було ― не було» відверто розповість про шлюб: чи було в них насильство в сім’ї, і чи підкидав він наркотики дружині?

Хто із селебріті проявив себе в токсичних стосунках?

Що відомо про суддю «Україна має талант» Ксенію Мішину ― її шлях до популярності.

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