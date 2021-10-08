9 октября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, поделятся подробностями об отношениях Андрея Джеджулы с его бывшей женой и расскажут о токсичных отношениях, в которые попадали украинские звезды. Подробнее читайте в материале.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 09.10.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 02.10.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Андрей Джеджула, Ксения Мишина, и многие другие знаменитости.

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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 9 октября 2021 года вы узнаете:

Кто попал в рейтинг самых популярных и желанных холостячек Украины?

Андрей Джеджула для рубрики «Было — не было» откровенно расскажет о браке: было ли у них насилие в семье, и подкидывал ли он наркотики жене?

Кто из селебрити проявил себя в токсичных отношениях?

Что известно о судье «Україна має талант» Ксении Мишиной ― ее путь к известности.

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