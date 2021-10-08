«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 09.10.2021
08.10.2021
9 октября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, поделятся подробностями об отношениях Андрея Джеджулы с его бывшей женой и расскажут о токсичных отношениях, в которые попадали украинские звезды. Подробнее читайте в материале.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 09.10.2021
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В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 9 октября 2021 года вы узнаете:
- Кто попал в рейтинг самых популярных и желанных холостячек Украины?
- Андрей Джеджула для рубрики «Было — не было» откровенно расскажет о браке: было ли у них насилие в семье, и подкидывал ли он наркотики жене?
- Кто из селебрити проявил себя в токсичных отношениях?
- Что известно о судье «Україна має талант» Ксении Мишиной ― ее путь к известности.
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