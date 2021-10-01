2 жовтня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться подробицями 2 сезону «Холостячки», розкажуть про розлучення Андрія Джеджули, залицяння до Злати Огнєвіч і про головних зіркових ревнивців. Детальніше читайте в матеріалі.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 02.10.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 02.10.2021: Які події у світі шоу-бізнесу відбулися за останній час, а також які таємниці про своє життя розкриє Андрій Джеджула, Злата Огневич і багато інших знаменитостей.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 02.10.2021 Неймовірна правда про зірок випуск від 02.10.2021: Які події у світі шоу-бізнесу відбулися за останній час, а також які таємниці про своє життя розкриє Андрій Джеджула, Злата Огневич і багато інших знаменитостей.

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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 2 жовтня 2021 року ви дізнаєтеся:

Що відбувалося за лаштунками під час знімання романтичного реаліті «Холостячка»-2?

Які несподівані хобі є в суперзірок?

Хто головні ревнивці у світі шоу-бізнесу?

Що відомо про скандальне розлучення Андрія Джеджули?

Які відомі жінки стоять за своїми сильними чоловіками?

Ангела Меркель: портрет знаменитої політикині.

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