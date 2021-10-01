«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 02.10.2021
01.10.2021
2 жовтня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде новий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про найважливіші події, які сталися у світі шоу-бізнесу, поділяться подробицями 2 сезону «Холостячки», розкажуть про розлучення Андрія Джеджули, залицяння до Злати Огнєвіч і про головних зіркових ревнивців. Детальніше читайте в матеріалі.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 02.10.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 02.10.2021
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У новому випуску «Неймовірної правди про зірок» від 2 жовтня 2021 року ви дізнаєтеся:
- Що відбувалося за лаштунками під час знімання романтичного реаліті «Холостячка»-2?
- Які несподівані хобі є в суперзірок?
- Хто головні ревнивці у світі шоу-бізнесу?
- Що відомо про скандальне розлучення Андрія Джеджули?
- Які відомі жінки стоять за своїми сильними чоловіками?
- Ангела Меркель: портрет знаменитої політикині.
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