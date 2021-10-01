«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 02.10.2021
01.10.2021
2 октября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, поделятся подробностями 2 сезона «Холостячки», расскажут о разводе Андрея Джеджулы, ухаживаниях за Златой Огневич и о главных звездных ревнивцах. Подробнее читайте в материале.
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 02.10.2021
Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 02.10.2021
Больше по теме: Что готовит 3 выпуск проекта «Холостячка»-2?
В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 2 октября 2021 года вы узнаете:
- Что происходило за кулисами во время съемок романтического реалити «Холостячка»-2?
- Какие неожиданные хобби есть у суперзвезд?
- Кто главные ревнивцы в мире шоу-бизнеса?
- Что известно о скандальном разводе Андрея Джеджулы?
- Какие известные женщины стоят за своими сильными мужчинами?
- Ангела Меркель: портрет знаменитой женщины-политика.
Больше по теме: СТБ объявил дату премьеры «Україна має талант!»
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc3RhcnRydXRoIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=