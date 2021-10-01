2 октября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник поведают о самых важных событиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса, поделятся подробностями 2 сезона «Холостячки», расскажут о разводе Андрея Джеджулы, ухаживаниях за Златой Огневич и о главных звездных ревнивцах. Подробнее читайте в материале.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 02.10.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 02.10.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Андрей Джеджула, Злата Огневич и многие другие знаменитости.

Video: «Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 02.10.2021 Неймовірна правда про зірок выпуск от 02.10.2021: Какие события в мире шоу-бизнеса произошли за последнее время, а также какие тайны о своей жизни раскроет Андрей Джеджула, Злата Огневич и многие другие знаменитости.

Больше по теме: Что готовит 3 выпуск проекта «Холостячка»-2?

В новом выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 2 октября 2021 года вы узнаете:

Что происходило за кулисами во время съемок романтического реалити «Холостячка»-2?

Какие неожиданные хобби есть у суперзвезд?

Кто главные ревнивцы в мире шоу-бизнеса?

Что известно о скандальном разводе Андрея Джеджулы?

Какие известные женщины стоят за своими сильными мужчинами?

Ангела Меркель: портрет знаменитой женщины-политика.

Больше по теме: СТБ объявил дату премьеры «Україна має талант!»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.